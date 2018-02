Dit weekend in Groningen: Zoeken naar Koniks, een knikkerbaan bouwen en de Stem van Groningen kiezen

Samen met anderen een levensgrote knikkerbaan bouwen, je zilver laten taxeren en op zoek gaan naar wilde paarden. Het kan dit weekend allemaal in onze provincie.

1) Bouw je mee aan een levensgrote knikkerbaan?

Zeven Groningse studenten Architectuur toveren zaterdag de Academie van Bouwkunst aan de Zuiderkuipen 19 in Stad om tot een enorme knikkerbaan. De plannen zijn groots: inventieve constructies vanaf het dak naar beneden, door het raam, over de houten lamellen en langs de trap. Er ligt 150 meter aan pvc-buizen klaar. Iedereen die zin heeft om mee te bouwen, is vanaf 10:00 uur van harte welkom.

2) Wie wordt de Stem van Groningen?

In het der Aa-theater in Stad strijden liedjessschrijvers, zangers/zangeressen én groepen om de felbegeerde titel 'De Stem van Groningen'. Een deskundige jury beoordeelt de liedjes, maar het publiek mag ook een favoriet kiezen. Het Grunneger Laidjesfestival begint zaterdagavond om 19:30 uur.

3) Zilverweekend in Appingedam

Diverse kramen met antieke zilverstukken en zilveren sieraden, taxaties en demonstraties zilver reinigen. Dat is allemaal te beleven tijdens het Damster Zilverweekend. De Groninger Zilverkamer aan de Oude Kerkstraat 1 in Appingedam is zaterdag open van 11:00 tot 16:00 uur en zondag van 12:00 tot 16:00 uur.

4) Konikpaardenwandeling

Met medewerkers van Het Groninger Landschap ga je zondag aan de hand van sporen op zoek naar Konikpaarden. Kinderen krijgen gerichte opdrachten middels een zoekkaart. Stevige schoenen zijn geen overbodige luxe voor dit avontuur.

De tocht is niet geschikt voor rolstoelgebruikers of mensen met kinder- of wandelwagens. Honden zijn niet toegestaan. De wandeling begint om 13:30 uur bij Terra Mora aan de Bisschopsweg 1 in Bourtange. Deelname is gratis.

Foto: Chantal van der Velde/Groningen in Beeld

5) Blogger Sanne geeft een lezing

Ze is blogger en schrijft columns voor diverse tijdschriften. De Groningse Sanne Meijer ontdekt op de fiets de natuur, cultuur en geschiedenis van haar eigen omgeving en schrijft over de schitterende landschappen, oude volksgebruiken en bijzondere verhalen die ze onderweg tegenkomt.

Zondag neemt ze tijdens een lezing in het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal haar luisteraars mee op ontdekkingstocht langs de verdwenen dorpen van onze provincie. De lezing kost vier euro en begint om 14:30 uur.

Fijn weekend!