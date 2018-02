WK Snert- en Stamppotkoken: 'Het is heel makkelijk, alles mag erin'

'Het is mien moekes recept. Zij deed mee met de allereerste editie, 24 jaar geleden. Ik gaf haar toen op. En nu doe ik zelf mee, met hetzelfde recept.'

Voor deelnemer Henk de Haan is het WK Snert- en Stamppotkoken in Groningen een bijzonder evenement. Om niets aan het toeval over te laten, gebruikt hij zes kookwekkers. 'Geen verrassingen, alles moet goed gaan.'

Chefkok

Eén van zijn tegenstanders is Johan Spruit, inmiddels een vaste deelnemer. 'Ik ben chefkok, heb al dertig jaar mijn eigen restaurant. Dit is echt een dagje ontspanning voor mij.'

Een chefkok zou misschien makkelijk kunnen - en moeten - winnen. Maar niets is minder waar: 'Ik ben tot nu toe elk jaar tweede geworden. Maar dit jaar denk ik dat ik een heel goede kans maak.'

Spruit schreef een recept genaamd 'Zilte Zaligheid', gebaseerd op de Oosterschelde. 'De spliterwten en groenten blijven gelijk, maar bijvoorbeeld de rookworst is vervangen door kreeft.'

Kleur, geur en dikte

De deelnemers worden nauwlettend in de gaten gehouden door de jury. Voorzitter Janet Wesselink houdt zowel het kookproces als het eindresultaat in het oog.

'We bekijken de ingrediënten, de geur, kleur en dikte tijdens het koken. Maar het belangrijkste blijft natuurlijk de smaak. Die proeven we aan het einde van de dag.'

Geweldige traditie

Voorzitter van de organisatie, Henk van der Velde, ziet het allemaal tevreden aan. Hij had nooit gedacht dat het WK zo'n vlucht zou nemen. 'Het is een geweldige traditie. Mensen willen altijd wel meedoen.'

Het verschil in voorbereiding is groot, merkt Van der Velde. 'Er zijn deelnemers die zich een paar dagen van tevoren melden. En er zijn mensen die al vanaf oktober proefsessies houden.'

Snertslaif

Aan het einde van de middag wordt bekend wie zich wereldkampioen Snertkoken mag noemen en wie 's werelds beste stamppot maakt. Zij krijgen de zilveren snertslaif en zilveren opscheplepel uitgereikt.

Voor deelnemer Eddy Hosman is snert een makkelijk recept. 'Eigenlijk kan alles erin. Het was een recept voor de armen. Alle restjes werden gebruikt.' Zelf werkt hij onder meer met tijm, laurier en metworst. Of dat dé snert oplevert, blijkt vrijdagmiddag.