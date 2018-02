Medewerkers woningcorporaties gaan actievoeren voor nieuwe cao

Medewerkers van woningcorporaties gaan vanaf volgende week actievoeren voor een nieuwe cao. Dat kondigen vakbonden FNV en CNV aan.

De corporaties, verenigd in koepelorganisatie Aedes, zijn inhoudelijk niet ingegaan op het ultimatum dat FNV en CNV hadden gesteld. Dat ultimatum liep vrijdagmorgen om 10.00 uur af.



Loonsverhoging

De bonden eisen een loonsverhoging van 2 procent over 2017 en 1,5 procent over 2018. De werkgevers willen volgens de bonden niet verder gaan dan een loonsverhoging van 1,5 procent over 2018.

Ook willen de bonden dat de werkgevers meer maatregelen nemen om de werkdruk te verlagen. Daarnaast hebben ze de werkgevers een generatiepact voorgesteld. Via deze regeling kunnen oudere werknemers minder gaan werken ten gunste van jonge, nieuwe collega's.

Landelijke stakingsdag

De acties voor een nieuwe cao beginnen volgende week en monden uiteindelijk uit in een landelijke stakingsdag op 27 maart in het Beatrix Theater in Utrecht.

Tot die dag voeren werknemers ludieke acties en houden ze werkonderbrekingen.

