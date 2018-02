Lopend Vuur: Geef kersverse ouders allebei zes weken betaald verlof

Zowel vaders als moeders moeten in het eerste jaar na de geboorte van hun kind zes weken betaald verlof krijgen. En de overheid moet dat betalen, niet de werkgever.

Dat adviseert de Sociaal Economische Raad (de SER) aan het kabinet. Nu hebben vaders twee dagen kraamverlof. Het kabinet gaat dat al uitbreiden, maar de SER (het belangrijkste adviesorgaan van de regering) wil nog verder gaan. Er moet een einde komen aan de verschillende regels. De SER wil het kraamverlof, het partnerverlof en het onbetaalde ouderschapsverlof samenvoegen tot één regeling. De rechten van beide ouders worden daarbij gelijkgetrokken.

Moeders meer aan het werk

Volgens de SER is het huidige systeem te ingewikkeld. Bovendien moet de nadruk op het eerste jaar na de geboorte liggen. De SER stelt dat de maatregelen er mede toe moeten leiden dat meer moeders gaan werken of dat ze meer uren gaan werken.

