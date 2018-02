Huurdersorganisaties slepen NAM voor de rechter om immateriële schade

De Woonbond, huurdersorganisaties en De Haan Advocaten slaan de handen ineen om de NAM voor de rechter te slepen. Zij claimen dat veel huurders in het aardbevingsgebied immateriële schade hebben.

'Het is schandalig dat ze na Huizinge nog vijf jaar zijn doorgegaan. Nu wordt de schade eindelijk erkend, maar ik merk dat huurders onderbelicht blijven', legt directeur Ronald Paping van de Woonbond uit.

'Mensen zijn murw'

'Het gaat vooral over immateriële schade. Het is geen pretje om hier te wonen, je hebt constant zorgen. We gaan het hard spelen', aldus Paping.

Ida Douma, voorzitter van Huurdersplatform Bedum Ten Boer, staat hier vierkant achter. 'Processen lopen te lang, mensen worden genegeerd en het wordt onderschat wat dit met huurders doet. Er heerst angst en onzekerheid. Mensen zijn murw.'

Lees ook:

- Sinds 'Huizinge' weet iedereen waar Huizinge ligt

- NAM in hoger beroep tegen uitspraak immateriële schade

- Stormloop bij advocatenkantoor na uitspraak in rechtszaak immateriële schade

- Rechter: NAM aansprakelijk voor immateriële schade, Staat niet

- Advocaat: 'Dit is een grote doorbraak'