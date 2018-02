Aangifte en protestoptocht tegen gemeente: 'De cao is geen fruitmand'

'Gelijke banen, gelijke beloning.' Onder dat motto voeren medewerkers van het sorteercentrum van PostNL in Kolham vrijdagmiddag actie in Hoogezand.

Het zijn mensen in de bijstand die via werkervaring proberen weer aan de bak te komen én mensen die via een uitzendbureau werken. Vakbond FNV vindt dat er sprake is van ongelijke behandeling, omdat ze niet volgens de cao van PostNL worden betaald.

'Cao is geen fruitmand

Maar volgens de gemeente Midden-Groningen is er niets aan de hand. 'Dat kan ze zeggen, maar de FNV gaat over cao's en echte banen. Wij hebben hier verstand van', kaatst Masja Zwart van de vakbond terug.

De gemeente zegt dat medewerkers uit de avondploeg zelfs meer verdienen dan dat ze volgens de cao zouden moeten krijgen. 'Dat zou kunnen, maar de cao is geen fruitmand waar je iets uitpakt als je daar zin in hebt. Wij roepen de wethouder op schoon schip te maken', zegt Zwart.

Optocht

De FNV doet vrijdag aangifte op het politiebureau. 'Van diefstal van loon en banen', aldus de FNV. Daarna gaan vakbondsbestuurders en postsorteerders in optocht naar het gemeentehuis.

