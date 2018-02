Geen sporen van vermoorde Halil Erol in Beijumse woning (update)

De bloedsporen die in november vorig jaar werden gevonden in een woning in de stad-Groninger wijk Beijum blijken niet van de in 2010 vermoorde Halil Erol te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

De woning aan de Doornbosheerd werd afgelopen najaar binnenstebuiten gekeerd naar aanleiding van informatie die bij de politie was binnengekomen. Er werden verschillende bloedsporen gevonden. Nu blijkt dat die niet van Halil Erol zijn.

De politie zegt niet vast te kunnen stellen of Erols lichaam na de moord in de woning wel is geweest. 'We weten ook niet van wie de gevonden bloedsporen wel zijn', zegt politiewoordvoerder Jan Thijs van Hemmen.

Teleurstelling

Voor de politie is de uitslag van het NFI-onderzoek een teleurstelling. 'Het betekent dat we weer terug bij af zijn', geeft Van Hemmen toe.

Hij wil nog niet spreken van een cold case-zaak: 'Gedurende het onderzoek hebben we verschillende reacties en tips gekregen. We gaan nu kijken of we nog informatie hebben om het onderzoek voort te zetten. Mocht dat niet zo zijn, dan gaat het onderzoek op de plank. Totdat er weer nieuwe informatie binnenkomt, dan zullen we het onderzoek weer opstarten.'

Geen verdachten in beeld

Ten tijde van de doorzoeking werd een 39-jarige vrouw uit Groningen in verband metd e moord aangehouden. Zij woonde in 2010 in het huis aan de Doornbosheerd. Een week na de huiszoeking werd ze alweer vrijgelaten.

Volgens politiewoordvoerder Van Hemmen zijn er op dit moment geen nieuwe verdachten in beeld.

