Burgemeester Schiermonnikoog over acties: 'We laten ons niet monddood maken'

De actie van Greenpeace op het boorplatform van Hansa Hydrocarbons ten noorden van Schiermonnikoog kreeg vrijdagmorgen bijval op het strand van het eiland. Werkgroep Horizon Schiermonnikoog hing daar spandoeken op en zorgde voor een lawaaiprotest.

'Dit gebied is werelderfgoed, dat moeten we volgens de voorwaarden beschermen.'

'Platform staat te dichtbij'

Het gasveld boven het eiland bevat volgens het gaswinningsbedrijf een 'economisch winbare hoeveelheid gas'. Volgens de werkgroep weegt het economisch belang echter niet op tegen de nadelen. 'Dan hebben we het over geld... Dat boorplatform staat veel te dicht bij, op een drukke vaarroute. Stel je voor dat er een blow out of gaslekkage plaatsvindt', deelt een actievoerster haar zorgen.





Een boorplatform ziet eruit als een kras op een nieuwe auto Werkgroep Horizon Schiermonnikoog

'We willen een open horizon', voegt een mede-actievoerder toe. 'Schiermonnikoog is een natuurgebied. Mensen die hier graag komen houden van openheid en wildheid. Dan ziet een boorplatform eruit als een kras op een nieuwe auto.'

'Voor nog geen jaar aan gas'

Burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog voegde zich bij de actievoerende inwoners en deelt hun zorgen. Bovendien vermoedt ze dat het productiebedrijf het gasveld moedwillig belangrijker maakt dan het is.

'Ik heb de indruk dat mensen van Hansa het veld heel groot maken. Terwijl, als je het nuchter bekijkt, dit voor nog geen jaar aan gas voor Nederland kan zorgen. We moeten echt over gaan op duurzame energie. Een gasboring in de buurt van een kwetsbaar natuurgebied moet je gewoon niet doen.'

'Laten ons niet monddood maken'

Protesteren tegen de proefboringen gebeurt al sinds een exploratieboring in september. Dat leidde toen onder meer tot een kamerdebat met minster Eric Wiebes. Daaraan hield Van Gent geen fijn gevoel over.

'Hij gaf aan dat het veld te ver van Schiermonnikoog ligt om er formeel zeggenschap over te hebben. Dat betekent natuurlijk niet dat we ons monddood laten maken.'

Lees ook:

- Drie actievoerders Greenpeace opgepakt

- Wiebes: geen zorgen maken over proefboring Schiermonnikoog

- Actievoerders houden boorplatform Schiermonnikoog bezet 'zolang als nodig is'

- Actievoerders Greenpeace bezetten boorplatform Schiermonnikoog