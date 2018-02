Stekker gaat nu definitief uit illegaal reclamebord

Jacob Kuil staakt de strijd, hij trekt de stekker uit het reclamebord bij zijn bedrijf. Het bord stond er jarenlang illegaal. De gemeente Groningen heeft besloten dat het bord er nu echt weg moet.

Volgens het stadsbestuur is het LED-bord lelijk, maar bovenal illegaal en storend voor weggebruikers. Het bord staat pal naast de A7 ter hoogte van Engelbert. 'LED-reclame mag wel in de gemeente', laat wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) weten. 'Maar dit is gewoon te hinderlijk en bovendien illegaal.'

Boete

De bezwarencommissie van de gemeente oordeelde dat het bord er niet mag staan. Kuil vond dat het bord er wel mocht staan. Het bord moet uiterlijk maandag 19 februari weg zijn, anders valt er een boete van 25.000 euro op de mat.

'Ik had wel opnieuw een proces tegen de gemeente kunnen aanspannen, dan zou het bord er kunnen blijven staan. Maar ik heb besloten dat niet te doen', laat Jacob Kuil weten. 'Ik denk dat het beter is om met de gemeente naar een definitieve oplossing te kijken.'

Bord komt terug

Want Kuil mag de stekker dan wel uit het bord trekken, hij wil wel alsnog een reclamebord op zijn terrein hebben. Hij vindt het namelijk een service voor zijn klanten. 'Als een bedrijf banden bij mij koopt kan ik die klant twee weken op mijn reclamebord plaatsen. Zo van: Welkom bij Kuil.'

Lees ook:

- Licht gloort wederom bij Kuil, maar nog niet aan de horizon (2015)

- Bandenbedrijf moet lichtkrant langs A7 verwijderen (2010)