Burgemeester Galama van Stadskanaal neemt ontslag (update)

Burgemeester Baukje Galama van Stadskanaal heeft vrijdag haar ontslag ingediend. Dat deed ze naar aanleiding van gezondheidsproblemen en de vertroebelde relatie met de gemeenteraad.

In haar verklaring geeft zij aan dat de afgelopen periode ook zwaar was vanwege ziekte in het college. Dit harde werken heeft zijn tol geëist, hetgeen de relatie met een deel van de gemeenteraad niet ten goede is gekomen.

Energie

Galama geeft aan dat zij deze beslissing ook in het belang van de gemeente Stadskanaal neemt, 'juist met het oog op de aanstaande verkiezingen en de vorming van een nieuwe raad en college'.

Stadskanaal verdient – zo stelt zij – daarbij een burgemeester die met veel energie de uitdagingen op kan pakken waar Stadskanaal voor staat.

Galama was sinds 1 september 2009 burgemeester van Stadskanaal. Daarvoor was ze eerste burger van Vlieland.

Eerdere botsingen

Galama zat sinds eind januari thuis, nadat ze tijdens de raadsvergadering een aanvaring had met D66-raadslid Klaas Pals. Het raadslid wilde een motie indienen, maar de burgemeester voelde daar niets voor.

Het was niet de eerste keer dat Galama botste met een deel van de raad. In november vorig jaar gaf de SP een statement af dat ze 'een gebrek aan respect' toonde richting de raad. In december werd die onvrede uitgesproken, maar dat bleek van korte duur.

