Gasbedrijf Hansa doet aangifte tegen Greenpeace

De actie van Greenpeace op het boorplatform bij Schiermonnikoog levert een gevaarlijke en onverantwoorde situatie op. Dat zegt woordvoerder Loek Houtepen van Hansa Hydrocarbons. De eigenaar van het platform heeft aangifte gedaan bij de politie. Ook is Greenpeace gevraagd te stoppen met de actie.

Volgens Houtepen hebben de vier actievoerders, die zich aan de poten van het platform hadden vastgemaakt, de nacht doorgebracht op het platform zelf.

Onverantwoord in vrieskou

De bemanning van Hansa vond het onverantwoord dat actievoerders de nacht in de vrieskou en snijdende wind zouden doorbrengen. Daarom boden ze de actievoerders beschut onderdak aan op het platform zelf. Dat aanbod werd geaccepteerd.

Ook nu zijn de vier milieu-activisten aan dek van het platform, in plaats van op hun oorspronkelijke stek, een hangmat aan een van de poten.

Voortdurend contact

Volgens Houtepen is er voortdurend contact met Greenpeace. 'We respecteren het standpunt van Greenpeace,' aldus Houtepen, 'maar we kunnen niet accepteren dat zij zichzelf en anderen in gevaar brengen.'

Hij wil niet ingaan op mogelijke schade door uitstel van de proefboring.

Lees ook:

- Burgemeester Schiermonnikoog over acties: 'We laten ons niet monddood maken'

- Drie 'zeezieke' actievoerders Greenpeace opgepakt (update)

- Wiebes: geen zorgen maken over proefboring Schiermonnikoog

- Actievoerders houden boorplatform Schiermonnikoog bezet 'zolang als nodig is'

- Actievoerders Greenpeace bezetten boorplatform Schiermonnikoog