Een burgemeester stapt op, wat is er precies gebeurd?

Burgemeester Baukje Galama van Stadskanaal is vrijdagmiddag opgestapt. Na een onrustige periode in de Knoalster raad en de daaropvolgende ziekte nam Galama haar besluit.

Hoe kon het zover komen in de Kanaalstreek?

Galama staat bekend als kordate workaholic, die hard werkt aan het belang van Stadskanaal. Ze stelt alles in staat om de Kanaalstreek uit de economisch benarde situatie te trekken. Maar ze omschrijft zichzelf ook als eigenwijs.

Ervaring

Galama heeft politieke ervaring. In september 2009 begint ze als burgemeester van Stadskanaal. Ze was eerder wethouder in Weststellingwerf, Statenlid in Friesland en burgemeester op Vlieland.

Botsing met de oppositie

In mei 2017 botst Galama met de voltallig oppositie in Stadskanaal. Door de ziekte van wethouder Peter Gelling is Galama druk met een belangrijk dossier: het centrumplan.

Galama verdedigt dat plan te vuur en te zwaard. Groot is dan ook het onbegrip als de oppositie volhoudt dat de aanbestedingsprocedure voor het vertimmeren van het Menistenplein (onderdeel van het centrumplan, red) niet juist is verlopen.

Op dat moment is Galama te zien op een manier die wrevel veroorzaakt: ze is verontwaardigd over het andere standpunt en begrijpt dan niet dat haar boodschap niet landt. En de Knoalster politiek wil soms geen burgemeester en dossierhouder die zich afzet tegen andere meningen.



'Ach, zo is Baukje nou eenmaal'

Lang bleef die groeiende onvrede onder de oppervlakte. 'Ach, zo is Baukje nou eenmaal', was een veel gebezigde kreet.

In november 2017 is de maat voor de SP-fractie vol. Een gebrek aan respect, een neerbuigende toon en snauwen naar de raadsleden. Het gedrag van Galama moet veranderen, vindt raadslid Gerrie Kremer. Een smeulend veenbrandje is ontstaan.

Galama voelt zich beschadigd en verraden door geluid van de SP. Ze is teleurgesteld en bang dat het vertrouwen weg is. Verhalen doen de ronde dat Galama ziek zou zijn, maar volgens een woordvoerder heeft ze een weekje vakantie.

Gesprek uitgesteld

Een paar dagen later wordt het standaard functioneringsgesprek van Galama uitgesteld. De onrust die is ontstaan moet uit de wereld voordat het gesprek mag plaatsvinden, zegt de commissie.

Woensdag 29 november heeft Galama een gesprek met coalitiepartijen CDA en ChristenUnie, en de oppositiepartijen SP en D66. Over de inhoud van het gesprek wordt niets bekend gemaakt.

Vertrouwen hersteld

Op 7 december moet een korte persverklaring duidelijk maken dat het vertrouwen tussen Galama en de raad is hersteld. 'De afgelopen twee weken hebben er goede gesprekken plaatsgevonden. Daarbij is openhartig en met wederzijds respect gesproken', zeggen beide partijen in de verklaring. 'Schouders eronder en aan de slag voor Stadskanaal', zegt Gert-Jan Boels van het CDA. Het brandje is geblust.

'De Margaret Thatcher van Zuidoost-Groningen'

Pas in het nieuwe jaar reageert Baukje Galama zelf op de commotie rond haar persoon. Ze trekt openlijk het boetekleed aan tijdens de Nieuwjaarsreceptie. Ze geeft toe dat ze fouten heeft gemaakt.

'Ik was inderdaad niet de meest aardige vrouw van Stadskanaal. Ik kwam niet in aanmerking voor de titel Knoalster van het Jaar.' Galama stelt zich nu grappend voor als 'de Margaret Thatcher van Zuidoost-Groningen', en daarmee lijkt het smeulende veenbrandje te zijn geblust.

Hoogoplopend meningsverschil

Maar eind januari komt Galama opnieuw in aanvaring met de raad. Na een hoogoplopend meningsverschil met D66-raadslid Klaas Pals keert ze na de laatste schorsing niet terug als voorzitter van de raad.

Het smeulend vuurtje is een uitslaande brand geworden. De volgende dag meldt Galama zich ziek. Aanleiding is het conflict in de raad. Ondertussen reageert Klaas Pals: 'Het vertrouwen heeft aan beide kanten wel een deuk opgelopen', zegt hij. 'Er moet nu heel veel gebeuren, wil het nog goedkomen.' Even daarop moet Galama op medisch advies rust nemen.

Opgestapt

Op vrijdag 16 februarigooit Galama het bijltje erbij neer. Ze houdt de eer aan zichzelf en stapt op. Ze zegt: 'Stadskanaal verdient een burgemeester die met veel energie de uitdagingen op kan pakken'.

