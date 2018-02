Wel won de Bosklopper Bokoal?? Ie heurn t in Twij Deuntjes!

En wieder:

Twij Deuntjes 18 februari 2018

Marlene Bakker – Waarkhanden

Wat Aans! – Sjomp

De Stroatklinkers - Ask mie verveel

Harry Niehof - Rimpeling

Roelof van der Velde – 't Zulfde laid

Ton Engels – Hallo Veurjaor

Stephanie Struijk – De rivier

Krzysztof Groen – Zotterdagmiddag loat

Hans ten Have – Zoegnappe

Eddy Winkelmann – Johnny möwenschiss

De Bende van Baflo Bill – Veurjoarsgevuil

Bert Hadders & de Nozems – Louise

Hail Gewoon – Kiek het gait zo

Snikhait & Ivonne Schoenmaker – Meneuvel

Hans van der Lijke – Zee is mien noam

Twijde uur:

Tekielja – Mooi Ella

Edwin Jongedijk – Nog laank nait doan

Gert Sennema & Westkanstad – Kom

Ton Engels – Angers (de waanzin)

Hans Hanneman - Josie don't stop dreaming

Jan Henk de Groot – Vuurtje kieken

Mark Brinkhuizen – Ze is t padje kwiet

Christy Moore – Back home in Derry

Marcel & Berend Hensema – Zalstoe altied bie mie blieven

Ad Baker & the Boogiemachine – Kiek noar diezulf

Café Accordeon Orchestra – November moon