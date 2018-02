Gronings trainingsmaatje gouden Esmee: 'Ze kon alleen maar winnen'

Schaatser Lex Dijkstra uit Groningen had vrijdagmorgen nog contact met Olympisch kampioene Esmee Visser. 'Rij gewoon en dan win je goud' waren de bemoedigende woorden van haar trainingsgenoot.

Elke dinsdagochtend traint Visser op het ijs van Kardinge in Groningen. Vaak aan de staart van een groep mannen. Dijkstra is één van hen. 'Ik had wel in de gaten dat het elke keer harder ging in de trainingen.'

'Ze kon alleen maar winnen'

De ploeg waar Visser normaal gesproken mee traint, zag de wedstrijd op een tv-scherm in ijsstadion Thialf. De zege op de Olympische vijf kilometer kwam voor velen als een grote verrassing.

Dijkstra was overtuigd van haar kansen. 'Zij is degene die het meest zeker is van haar zaak. Ze is jong en onbevangen. Zij kon alleen maar winnen en de anderen alleen maar verliezen.'

Facetime

Nadat de winst zeker was, namen Dijkstra en zijn ploeggenoten direct contact op met Visser via Facetime. 'We hebben alleen even gezwaaid, na vijf seconden werd de verbinding weer verbroken.'



Als Visser terug is uit Zuid-Korea, wordt er vanzelfsprekend feest gevierd. 'Voordat er gehuldigd kan worden zitten we al in maart. Een aantal van ons rijdt nog het WK Junioren in Canada.'



