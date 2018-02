Nordica gaat vliegen vanaf Eelde naar Ibiza

Groningen Airport Eelde heeft er opnieuw een bestemming bij. In de maanden april, mei en juni gaat luchtvaartmaatschappij Nordica vliegen op Ibiza.

Mogelijk ook in hoogseizoen

De vluchten naar het Spaanse eiland, dat bekend staat om zijn dance- en hippiecultuur, zijn elke zaterdag en gaan rechtstreeks. Ze worden uitgevoerd in opdracht van touroperators Neckermann en Thomas Cook.

Als de vliegroute in het voorseizoen succesvol blijkt, worden de vluchten naar Ibiza uitgebreid naar het hoogseizoen, aldus de reisorganisaties.

Al lang op verlanglijstje

Groningen Airport Eelde is in zijn nopjes met de nieuwe verbinding. De luchthaven had Ibiza al langer op zijn verlanglijstje staan.

'Het is een bestemming waar onze noordelijke fans al jaren van dromen. Ibiza is daarmee een nieuwe en zeer gewenste bestemming voor Noord-Nederland', stelt luchthavendirecteur Marco van de Kreeke.

Overstapluchthavens

Nordica voert vanaf Eelde al dagelijks vluchten op 'hub' Kopenhagen uit. Vanaf eind maart komen daar ook dagelijks vluchten op Brussel en München bij, twee andere luchthavens waar kan worden overgestapt op tal van internationale bestemmingen.

In het zomerseizoen gaat Nordica bovendien vliegen op de Franse havenstad Nice.

