UMCG komt er niet uit met DSW: geen contract voor dit jaar

Ziekenhuis UMCG in de stad Groningen heeft voor dit jaar geen contract kunnen sluiten met zorgverzekeraar DSW. Dat is uitkomst van meerdere onderhandelingen.

'Ondanks het aantoonbaar marktconforme voorstel van het UMCG heeft dit gesprek niet mogen leiden tot een contract.'

Rekening thuis

Ondanks dat er geen contract is, kunnen klanten van DSW wel gewoon in het UMCG terecht. Patiënten van deze verzekeraar krijgen dan wel de rekening van het ziekenhuis thuisgestuurd.

Die kunnen ze dan indienen bij DSW. 'Patiënten hoeven de rekening van het UMCG pas te betalen als DSW de kosten heeft vergoed', aldus het ziekenhuis.

Juridische ondersteuning

Daarnaast biedt het UMCG juridische ondersteuning aan DSW-verzekerden die problemen ondervinden met het declareren van hun zorgkosten.

Alle DSW-verzekerde patiënten die in 2018 behandeld zijn of al staan ingepland, ontvangen binnenkort een brief van het UMCG met een toelichting.

Voor 12 november

Wettelijk geldt de afspraak dat uiterlijk op 12 november bekend moet zijn met welke ziekenhuizen de zorgverzekeraar een contract heeft, tegelijkertijd met de bekendmaking van de zorgverzekeringspremie van het nieuwe jaar.

Dan kunnen verzekerden een keuze maken voor hun zorgverzekeraar voor het nieuwe jaar.

Melding bij NZa

In de periode van 12 november tot en met 31 december 2017 stond op de website van DSW dat alle ziekenhuizen zijn gecontracteerd en het UMCG stond ook vermeld in de lijst van gecontracteerde ziekenhuizen.

Het UMCG ziet deze berichtgeving van DSW richting verzekerden als misleidend. 'Om die reden zijn de Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit Consument en Markt op de hoogte gebracht met een melding van onjuiste voorlichting aan verzekerden.'