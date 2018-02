Sinds donderdag staat hij bij ontmoetingscentrum Edanz in de stad-Groninger wijk De Hoogte: de sociale koelkast. 'Zo hoop ik voedselverspilling en armoede een klein beetje tegen te gaan', zegt Geerte de Jong, die het bedacht heeft.

Het idee is dat iedereen die eten over heeft of wat kan missen, dat in de koelkast legt. En wie het niet zo breed heeft, kan dat er dan vervolgens uitpakken. Gratis.

Slechte kok?

'Als je weinig geld hebt, niet goed kan koken of er gewoon behoefte aan hebt', zegt De Jong. 'Het is echt voor iedereen. Daarom is het een sociale koelkast.'

De sociale koelkast is nu een dag in gebruik. 'Vandaar dat er ook nog niet zo veel inzit', zegt De Jong. 'Als je iets over hebt, kom dan zeker even langs om wat eten in de koelkast te leggen.'

Schoon

Een groep vrijwilligers zorgt ervoor dat de koelkast schoon blijft. 'Zodat er geen dingen in zitten die niet goed meer zijn', belooft De Jong.