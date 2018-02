CdK Paas over opgestapte Galama: 'Die gaan we missen'

Commissaris van de Koning René Paas vindt het jammer, maar respecteert de keuze van burgemeester Baukje Galama om op te stappen.

'Ik zie haar met lede ogen vertrekken, het is een sterke bestuurder', laat hij in een reactie weten. 'Ik heb de brief van haar over waarom ze vertrekt goed gelezen, dus ik respecteer haar keuze.'

Veel betekend voor Stadskanaal

Paas wil niet ingaan op het proces en zijn rol op de achtergrond. 'Ik vind dit niet het moment op daarop terug te kijken. Baukje Galama heeft veel betekend voor Stadskanaal, voor het bedrijfsleven daar. Die gaan we missen.'

De Commissaris van de Koning geeft aan dat het beeld wat hij kreeg van Galama, overeenkomt met de verklaring die ze heeft afgegeven.

Waarnemer

'In de verklaring die ze heeft afgelegd staat: dit is het moment om plaats te maken. Ik herken dat beeld in onze gesprekken. Ze gaf aan: ik ben versleten, langzamerhand moe geworden in dit proces.'

Paas gaat op korte termijn met het college en de gemeenteraad om tafel om een waarnemend burgemeester aan te stellen.

'Ik ga de komende tijd met de gemeenteraad en het college in gesprek. Het ligt erg voor de hand dat er een waarnemer wordt benoemd, maar dat zal ik in nauw overleg met het college en de gemeenteraad doen.'

