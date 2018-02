Kustwacht haalt actievoerders van boorplatform

(Foto: Still uit video Omrop Fryslân)

De kustwacht is momenteel bezig om de actievoerders van Greenpeace van het boorplatform boven Schiermonnikoog te halen.

Leden van Greenpeace houden sinds donderdagavond het booreiland bezet. Ze protesteren daarmee tegen een nieuwe proefboring naar aardgas, vlak bij het Waddeneiland.

Aangifte

Vier actievoerders hebben zich aan de poten van het platform vastgemaakt, maar brachten afgelopen nacht door op het platform zelf. Zij kregen eerst een waarschuwing van de kustwacht. Nu wordt er daadwerkelijk ingegrepen.

Eerder liet de eigenaar van het booreiland, Hansa Hydrocarbons, al weten aangifte tegen Greenpeace te doen, omdat de actie een 'gevaarlijke en onverantwoorde situatie oplevert'.

Arrestaties

Eerder op vrijdag arresteerde de politie al drie Greenpeace-leden in de haven van Lauwersoog. Zij waren in overtreding omdat ze op minder dan 500 meter van het platform waren geweest. Dat is verboden.

Op het eiland zelf krijgt de bezettingsactie bijval. 'Een gasboring in de buurt van een kwetsbaar natuurgebied moet je gewoon niet doen', zei burgemeester Ineke van Gent eerder.



Lees ook:

- Gasbedrijf Hansa doet aangifte tegen Greenpeace

- Burgemeester Schiermonnikoog over acties: 'We laten ons niet monddood maken'

- Drie 'zeezieke' actievoerders Greenpeace opgepakt

- Actievoerders Greenpeace bezetten boorplatform Schiermonnikoog