Locoburgemeester Stadskanaal heeft 'begrip en respect' voor besluit opstappen Galama

'Wij zien een ontzettend gedreven en kundig, zeer ervaren bestuurder vertrekken. En dat betreuren wij als college ontzettend.' Dat zegt locoburgemeester Johan Hamster over het vertrek van Baukje Galama als burgemeester van Stadskanaal.

'Wij hebben begrip en respect voor haar besluit. Zeker omdat we haar en haar gedrevenheid kennen', zegt Hamster. 'Ze geeft zich met de volle honderd procent. Maar al dat harde werken heeft zijn tol geëist.'

'Niemand blij met deze uitkomst'

Het boterde al een tijdje niet meer tussen Galama en de gemeenteraad. Maar Hamster wil niet spreken van opluchting, nu er duidelijkheid is over de positie van Galama. 'Ik kan me niet voorstellen dat er iemand blij is met deze uitkomst.'

'We zien een burgemeester die haar conclusies trekt. Het harde werken heeft zijn tol geëist, verklaart ze. En dat harde werken erkennen wij. Dat het de relatie met de gemeenteraad niet ten goede is gekomen, hebben wij ook gezien.'

'Niet over één nacht ijs'

Waar het precies fout is gegaan, kan Hamster niet zeggen. 'Die analyse is niet aan mij. Ze heeft zelf haar conclusies getrokken op grond van haar gezondheid en relatie met de raad. Ze staat voor wat ze doet en weet wat ze wil, gaat niet over één nacht ijs. Dit is absoluut een besluit van haar.'

Lees ook:

- CdK Paas over opgestapte Galama: 'Die gaan we missen'

- Burgemeester Galama van Stadskanaal neemt ontslag