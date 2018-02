De een is beduusd, de ander zag het vertrek van Galama wel aankomen

Dat Baukje Galama haar ontslag indient als burgemeester van Stadskanaal, komt bij de ene partij als een grotere verrassing aan dan bij de andere.

CDA-voorman Gert-Jan Boels is er beduusd van. 'Dat is het goede woord', zegt hij. 'Enorm spijtig. Ze heeft grote verdiensten gehad voor Stadskanaal en voor het bedrijfsleven. Het kwam zeker als een verrassing, maar ik heb respect voor haar besluit.'

Van incident naar incident

Daar waar de grootste coalitiepartij het een verrassing vindt, zag SP-fractievoorzitter Machteld Luijken het wel een beetje aankomen. 'Op de een of andere manier wel', laat ze weten.

'Het is jammer, Galama is een prima burgemeester. Ik voel me wel overvallen omdat ze het door middel van een persbericht heeft laten weten, maar er was natuurlijk wel iets aan de hand. Je kunt niet van incident naar incident leven.'

Persoonlijk drama

Datzelfde gevoel bekruipt Jur Mellies van de gelijknamige eenmansfractie. 'Ik had het wel een klein beetje verwacht', zegt hij. 'Ik kan me haar wel voorstellen. Zo snel had ik het niet verwacht, maar het is wel een goed besluti. Dit is het beste voor Stadskanaal.'

D66-raadslid Klaas Pals noemt het een persoonlijk drama. 'Ze heeft zelf ontslag genomen, dat moet je respecteren. Het liep haar over de schoenen, ze heeft altijd heel hard gewerkt, dan moet je sjiek afscheid van elkaar nemen. Zij heeft op haar zwakst, tijdens haar ziekte erkend dat het niet meer gaat. Dat noem ik een moedig besluit.'

