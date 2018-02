Deel dit artikel:











Protest bij tankstation Shell is voorbij (update) (Foto: Martin Nuver/112Groningen)

De blokkade van het Shell-tankstation aan de Europaweg in de stad Groningen is voorbij. De actievoerders gingen over tot de blokkade uit protest tegen de NAM. In totaal duurde de actie ongeveer tweeënhalf uur.

De actievoerders zijn blij met hun actie. 'Het is goed gelopen, we kregen goede reacties en we hebben ons verhaal goed kunnen doen', zegt actievoerder Koert. De groep warmt zich nu ergens in de stad op. 'We drinken straks nog een biertje, en dan kunnen we praten over vervolgacties. De problematiek is nog niet voorbij, reden genoeg om door te gaan'. De actie begon aan het eind van de middag. 'We hebben onze buik vol van het verhaal van Shell en ExxonMobil, beter bekend onder de naam NAM. Het slopen van monumentale en sfeerbepalende panden moet per direct stoppen. Er moet ingezet worden op herstel en de terugkeer van bewoners', zeggen de actievoerders. Schade volledig vergoeden Verder vinden de actievoerders dat Shell en ExxonMobil alle schade als gevolg van de gaswinning volledig moeten vergoeden en hier duidelijke afspraken over moeten maken. 'Deze afspraken moeten zwart op wit staan, juridisch sluitend zijn en goed gecommuniceerd worden naar de Groningers. Shell en Exxon hebben zoveel geld, die kunnen de hele provincie Groningen wel opkopen en slopen. Je moet blijkbaar actievoeren om je recht te halen en mooie panden te behouden.' Een bestuurder die wil tanken stuit op de actievoerders (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Boze Groningers De groep protestanten is niet verbonden aan een actiegroep. 'Noem ons maar boze Groningers. Gewoon een groep vrienden die het helemaal zat zijn.' Met de actie wil de groep ook steun betuigen aan de actievoerders van Greenpeace, die een boorplatform boven Schiermonnikoog bezet houden. Lees ook:

