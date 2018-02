Deel dit artikel:











Wasdroger vat vlam in aanleunwoning; deel zorgcentrum ontruimd (update) (Foto: De Vries Media)

In zorgcentrum Het Hooge Heem in Grootegast is vrijdagmiddag een droger in brand gevlogen. Het apparaat stond in een aanleunwoning.

De begane grond en de eerste verdieping van Het Hooge Heem werden uit voorzorg ontruimd. De brandweer had het vuur snel onder controle. Volgens een woordvoerder was er sprake van 'lichte rookontwikkeling'. De brandweer is bezig de woning te ventileren.