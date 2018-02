Deel dit artikel:











Wereldkampioen snertkoken komt uit Hoogezand Ineke Hoeksema (Foto: WK Snertkoken en WK Stamppotkoken/Facebook)

Ineke Hoeksema uit Hoogezand mag zich een jaar lang wereldkampioen snertkoken noemen. Ze sleepte de titel in de wacht tijdens het jaarlijkse evenement in het Alfa-college in de stad Groningen.

Hoeksema gaat dankzij haar overwinning naar huis met de zilveren snertslaif. Stamppot Chefkok John Spruit uit Enschede ging aan de haal met de wereldtitel stamppot koken. Dat levert hem de zilveren opscheplepel op. Lees ook: - WK Snert- en Stamppotkoken: 'Het is heel makkelijk, alles mag erin'