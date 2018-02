Duisternis Lauwersmeer beloond met predicaat Dark Sky Park

Het Lauwersmeergebied heeft het predicaat Dark Sky Park verworven. Daarmee krijgt het gebied waardering voor de duisternis en voor het uitdragen daarvan onder een breed publiek.

'Overal waar je kijkt zie je in het donker licht branden, bijna nergens is het nog aardedonker', vertelt Jaap Kloosterhuis van Staatsbosbeheer, 'maar in het Lauwersmeergebied proberen we het steeds donkerder maken door overbodig kunstlicht zoveel mogelijk te dimmen of uit te schakelen.'

Strooilicht verspreiden

Dat is onder meer gelukt bij de kazerne. Daar zijn andere armaturen geplaatst die minder zogeheten strooilicht verspreiden. 'Het kazerneterrein is nog steeds goed verlicht, maar in de omgeving is veel donkerder geworden.'

'Boven het complex zie je veel minder strooilicht. Dat valt meteen op', zegt Kloosterhuis. Ook de provinciale weg wordt verlicht met armaturen die het licht richten op de weg.

Overbodig licht weghalen

Het Lauwersmeergebied heeft het predicaat gekregen van de International Darksky Association. 'Die verlangen niet dat het pikkedonker is, maar wel dat je overbodig licht zoveel mogelijk weghaalt', zegt Kloosterhuis. 'Daar zijn we druk mee bezig en we zijn op de goede weg.'

Meer winst te behalen

Volgens Kloosterhuis is nog meer winst te behalen. Hij wijst daarbij op de haven van Lauwersoog en recreatiegebied Esonstad die ook veel licht verspreiden.

Volgens Kloosterhuis werkt het predicaat als een bezoekersmagneet. 'Steeds meer mensen willen van de duisternis genieten. Dat kan hier steeds beter. We gaan het Lauwersmeergebied straks niet alleen meer aanprijzen als vogelparadijs, maar ook als duisternisgebied.'