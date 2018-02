Deel dit artikel:











'Ons huis is bijna twee ton in waarde gedaald' Ciska en haar man Raymond (Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)

Het huis van Ciska van Aken in Wirdum is bijna twee ton in waarde gedaald. Met haar zijn er honderden Groningers die problemen met hun hypotheek hebben. Dat - en meer- in Noord Vandaag.

'Je zit vast aan alle kanten, het is écht heel naar'.

Boren op Schier? Greenpeace voert actie bij het boorplatform boven Schier. Ronald peilt de stemming bij de bewoners: 'Een hele slechte zaak het eiland: voor ons als bewoners, toeristen en de natuur'.

Wie wil er nou burgemeester worden van Groningen? In politiek Den Haag begrepen ze er niks van: waarom wilde de beoogd troonopvolger van Wim Kok burgemeester worden van Groningen? Jacques Wallege vertelt.

Gronings goud? De gouden plak van schaatsster Esmee Visser is ook een beetje van ons Groningers. Suzanne legt uit waarom.

Kliekjes voor een ander Bewaar jij je kliekjes goed of gooi je ze wel eens weg? Denk aan een ander, en zet ze in de gedeelde kliekjeskoelkast in Stad:

Super gaaf! De 12-jarige Luuk Doddema uit Muntendam speelde gisteravond Koninklijk Theater Carré plat met zijn gitaarspel tijdens het Goed Geld Gala van de Postcodeloterij. Op de eerste rij zaten niemand minder dan tennisser Rafael Nadal en filmster Leonardo DiCaprio. En dat was 'super gaaf!'

Je kunt de volledige uitzending van Noord Vandaag bekijken boven dit artikel of via Uitzending Gemist.