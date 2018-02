Welk cijfer geef jij aan de FC vs VVV-Venlo? (gesloten)

FC Groningen speelde vrijdagavond met 1-1 gelijk tegen VVV-Venlo. In De Koel zette Van Crooij de thuisploeg al in de tweede minuut op voorsprong, Doan maakte na een kwartier gelijk.

Gemiste kans

Van Weert miste vijf minuten na de pauze een grote kans op de winnende treffer voor FC Groningen, hij schoot in het zijnet. Röseler kopte namens de thuisploeg op de bovenkant van de last, Van Nieff schoot vijf minuten voor tijd een vrije trap net naast. Doelman Padt hield in de blessuretijd een vrije trap uit zijn doel en opnieuw Röseler schoot de rebound onbeholpen naast.

Wat vond jij van het presteren van de FC? Geef je stem hieronder. Je kunt een cijfer geven van één: 'Stekker eruit. Wordt nooit wat' tot 'een tien: Kon Minder!.

Rond 23:45 uur sluiten we de poll en berekenen we het gemiddelde cijfer dat jullie hebben aangegeven aan de FC.

Geef hier je cijfer aan de FC tegen VVV-Venlo: