LIVE: FC Groningen en VVV in balans, tweede helft begonnen

FC Groningen opent vrijdagavond de 24e competitieronde in de eredivisie met de uitwedstrijd tegen het verrassend goed presterende VVV-Venlo. Kan de ploeg van coach Ernest Faber eindelijk de eerste winstpartij van 2018 bijschrijven? Het duel begint om 20:00 uur.

Tumultueuze week

De Groningers kunnen terugkijken op een tumultueuze week. Een teleurstellend gelijkspel tegen ADO Den Haag, commotie rondom spits Lars Veldwijk en de presentatie van de nieuwe trainer Danny Buijs die niet doorging vanwege de onrust.

Streep eronder

Vanavond willen de groen-witten definitief een streep zetten onder dit verhaal en proberen VVV-Venlo in eigen stadion De Koel een nederlaag toe te brengen. 2018 bracht tot nu toe drie gelijke spelen en twee nederlagen voor de FC.

Volg het duel via onderstaand liveblog of via de uitzending van FC Groningen live

De opstellingen:

FC Groningen:

Padt; Zeefuik, Te Wierik, Memisevic, Van Nieff; Van de Looi, Bacuna; Mahi, Drost; Doan; Van Weert.

VVV-Venlo:

Unnerstall; Rutten, Post, Röseler, Janssen; Van Crooij, Leemans, Seuntjens; Castelen, Thy, Opoku.

Scheidsrechter: Edwin van de Graaf

#vvvgro