FC Groningen moet genoegen nemen met punt tegen VVV

Juninho Bacuna in duel met Danny Post in de thuiswedstrijd van de FC tegen VVV-Venlo (Foto: JK Beeld)

FC Groningen heeft vrijdagavond met 1-1 gelijkgespeeld tegen VVV-Venlo. In Limburg kwam de thuisploeg al na twee minuten op voorsprong door een treffer van Van Crooij. Doan zorgde na een kwartier voor de gelijkmaker.

Van Weert te gehaast

De gasten waren in de tweede helft de betere ploeg, maar de voorhoede spelers van de Groningers hadden hun dag niet. Van Weert kreeg vijf minuten na de rust een grote kans op de winnende treffer. Hij schoot echter te gehaast in het zijnet.

Bacuna in vorm, Mahi niet

Mahi liet zien nog over te weinig wedstrijdritme te beschikken. De clubtopscorer van de FC liet de hele avond ballen van zijn voeten springen en kwam niet één keer in scoringspositie. Bacuna speelde een prima wedstrijd op het middenveld van de gasten.

Zeefuik geschorst

Zeefuik bikkelde als vanouds in de achterhoede. Wel moest hij in de tweede helft een gele kaart incasseren waardoor de rechtsback ontbreekt in de thuiswedstrijd volgende week vrijdag tegen NAC Breda.

Dramatisch begin

Het begin van de ploeg van coach Ernest Faber was dramatisch. Al in de tweede minuut kreeg Vito van Crooij veel te veel ruimte en kon tussen drie verdedigers in uithalen. Padt moest het antwoord op deze schuiver schuldig blijven: 1-0.

Padt brengt redding

De doelman en aanvoerder van FC Groningen wist zijn ploeg in de tiende minuut te behoeden voor een verdubbeling van de score. Padt redde met zijn voeten op een schot van Thy die eigenlijk had moeten scoren.

Gelijkmaker Doan

Eindelijk waren de groen-witten wakker geschrokken en de eerste de beste goede aanval was meteen raak. Bacuna stoomde op en gaf een goede assist op Doan. De Japanner speelde zich knap vrij en schoot de bal met links geplaatst langs Unnerstall.

Bij rust 1-1

Padt voorkwam na twintig minuten spelen dat VVV weer op voorsprong kwam door een schot van Romeo Castelen te keren. Zo bleef het bij rust 1-1.

Gemiste kansen

Na de pauze had Groningen een overwicht. Van Weert miste de grootste kans en schoot in het zijnet. Namens VVV kopte Röseler een kwartier voor tijd op de bovenkant van de lat. Van Nieff schoot vijf minuten voor tijd een vrije trap net naast. Padt hield in de blessuretijd een vrije trap uit zijn doel, Röseler schoot de rebound wild naast.

Stand en programma

Zo sprokkelt FC Groningen een puntje in Venlo en komt het nu op 24 punten uit 24 wedstrijden en blijft daarmee op de dertiende plaats staan in de eredivisie. Volgende tegenstander is volgende week vrijdag 23 februari NAC Breda. Het duel in het NoordLease stadion begint om 20:00 uur.

