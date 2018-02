Kredietunie Westerkwartier komt op stoom

Groente en fruit in de schappen bij BioNoord (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Startende ondernemers in het Westerkwartier weten de vorig jaar opgerichte Kredietunie steeds beter te vinden. Bij de unie kunnen starters geld lenen en krijgen ze begeleiding om de kans op een succesvolle onderneming te vergroten.

Jan Been

Jan Been Verslaggever

Een van die bedrijven die kapitaal leent is de biologische groothandel BioNoord in Leek. Het bedrijf bestaat sinds 1 januari.



Voor zichzelf begonnen

BioNoord heeft zeven eigenaren, twee vrouwen en vijf mannen. Alle zeven werkten tot voor kort voor een andere biologische groothandel. Toen dat bedrijf werd overgenomen besloten ze voor zichzelf te beginnen.

Maar ja, je kunt wel mooie plannen hebben, je hebt wel geld nodig om te beginnen. En dat is best lastig, weet mede-eigenaar Jan-Jaap Walters. 'Je moet een pand hebben, een vrachtwagen, computers en ga zo maar door.'



Aangeklopt bij de bank

De zeven beginnende ondernemers klopten aan bij de Rabobank. Die wilde wel meewerken aan de financiering, maar niet alleen, vertelt Walters. De bank stelde voor om ook aan te kloppen bij de Kredietunie, vanwege de begeleiding door ervaren ondernemers.

Ronald Seinen, voorzitter van de Kredietunie: 'De leden van de Kredietunie vinden het leuk om startende ondernemers op weg te helpen. Ze brengen geld in, maar misschien nog wel belangrijker is hun kennis van zaken doen. Die expertise wordt ingezet om starters te steunen en te behoeden voor fouten. Starters en coaches zitten geregeld bij elkaar om van gedachten te wisselen.'



'Het is een hele stap'

BioNoord maakt daar graag gebruik van, vertelt Walters: 'Het is een hele stap van medewerker van een bedrijf naar eigenaar van een bedrijf. Dan kun je best hulp gebruiken.'

BioNoord zit op bedrijventerrein Leeksterveld. Het voorziet winkels, horeca en andere klanten van biologische producten uit Noord Nederland. 'We zijn nog maar net begonnen en het loopt best goed', zegt Walters. Het bedrijf koopt zijn groenten, fruit, zuivel en kaas bij noordelijke telers en boeren en levert dat aan klanten tot in de kop van Overijssel.

Lees ook:

- Miljoen euro voor Kredietunie Westerkwartier

- Handtekeningen zijn gezet, Kredietunie Westerkwartier kan van start