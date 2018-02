Hanzehogeschool Groningen begint met lectoraat Energietransitie

De Hanzehogeschool Groningen krijgt per 21 februari een lectoraat Energietransitie. Klaas Jan Noorman en Jan-Jaap Aué worden op die dag benoemd als lector.

Noorman gaat zich vooral bezighouden met het proberen energieneutraal te maken van kleine gemeenschappen. Aué richt zich op toepassingen van waterstof binnen een duurzaam energiesysteem.

'Verandering gevraagd'

'Het komende decennium moet onze maatschappij de stap naar een duurzame energiesamenleving maken. Hiervoor is zowel technologische als maatschappelijke innovatie nodig, want de energietransitie vraagt verandering in bijna alle onderdelen van onze maatschappij', schrijft de Hanzehogeschool in een verklaring.

'Verslaafd aan energie'

'Onze maatschappij is verslaafd aan energie. We vinden het vanzelfsprekend dat energie altijd onbeperkt aanwezig is. Willen we onze standaard van leven handhaven, dan moeten we bereid zijn om zaken aan te passen.'

Door middel van het lectoraat Energietransitie hoopt de Hanzehogeschool bij te dragen aan de stap naar een duurzamere samenleving.

