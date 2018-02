Deel dit artikel:











Dit is het cijfer van de supporters voor de FC vs VVV-Venlo (Foto: JK Beeld)

FC Groningen heeft opnieuw niet weten te winnen in 2018. Na drie gelijke spelen en twee nederlagen werden er vrijdagavond in Venlo opnieuw geen drie punten gehaald. Het werd 1-1 in De Koel.

Terechte uitslag Van Crooij opende de score al in de tweede minuut, Doan maakte na een kwartier spelen de gelijkmaker. Beide ploegen kregen kansen op meer, maar een gelijkspel was de juiste afspiegeling van de krachtsverhoudingen op het veld. Stem We vroegen jullie, supporters je stem uit te brengen. Welk cijfer gaf jij aan de FC? Het gemiddelde cijfer na het duel met VVV-Venlo was 3,99 oftewel 'Dit was nait best' Er werden in totaal 1277 stemmen uitgebracht. Kijk hieronder hoe er gestemd is: Thuis tegen NAC Breda Op vrijdagavond 23 februari vragen wij jullie wederom om jullie mening. FC Groningen speelt dan de thuiswedstrijd tegen NAC Breda. Het duel in het NoordLease stadion begint om 20:00 uur. Lees ook: - FC Groningen moet genoegen nemen met punt tegen VVV

