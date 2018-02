Niet meer gaswinning in rest Nederland als hier de gaskraan dichtgaat

Dat de gaskraan in Groningen verder wordt dichtgedraaid, betekent volgens minister Eric Wiebes van Economisch Zaken niet dat er elders in het land meer gas gewonnen gaat worden.

Onrust

In verschillende gemeenten met kleine gasvelden is onrust ontstaan. Zo wordt zaterdag in Woerden in de provincie Utrecht betoogd tegen gaswinning onder een nieuwbouwwijk. Maar volgens het ministerie zijn er helemaal geen plannen om daar te gaan boren.

Ook in het Friese Heerenveen en Ternaard zijn zorgen over mogelijke boringen in kleine gasvelden.

De voorgenomen proefboring net boven Schiermonnikoog leidde tot een actie van Greenpeace. Daarbij werden negen actievoerders opgepakt. De actie werd vrijdagavond beëindigd.

477 kleine gasvelden

De Groningse gasbel is veruit de grootste van het land. Maar er zijn daarnaast nog 477 kleine gasvelden, schrijft de NOS. Het gas uit die kleine velden heeft een andere samenstelling dan het Groninger gas. Om het geschikt te maken voor gebruik door Nederlandse huishoudens moet het aangevuld worden met stikstof, of vermengd met Gronings gas.

