Meerdere verkeerscontroles in Hoogezand

Bij verkeerscontroles in Hoogezand zijn vrijdagavond meerdere automobilisten tegen de lamp gelopen. Op twee verschillende plaatsen werden alle verkeersdeelnemers van de weg geleid. In totaal zijn ruim 1300 mensen gecontroleerd.

De eerste controle vond aan het begin van de avond plaats tussen de Kerkstraat en de Erasmusweg, die hiervoor tot een eenrichtingsweg was omgebouwd. De tweede controle werd aan het eind van de avond gehouden bij de rotonde van de Industrieweg en de Woldweg.

Drugstest

De politie heeft één persoon van de weg gehaald die te veel had gedronken en één automobilist kreeg een rijverbod van 24 uur na een positieve speeksel-drugstest.

Verder was een automobilist in het bezit van een ongeldig rijbewijs en een andere automobilist reed in een onverzekerde auto.