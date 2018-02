Noordelijke politie heeft stroomstootwapen tijdens proef maar één keer gebruikt

De politie Noord-Nederland heeft tijdens de landelijke proef die het afgelopen jaar met stroomstootwapens is gehouden maar één keer gebruik gemaakt van het wapen. Het is niet bekend in welke situatie en waar dit precies is gebeurd.

Landelijk hebben vier teams meegedaan aan de proef met de taser. In Noord-Nederland ging het om een arrestatieteam dat wordt ingezet bij complexe aanhoudingen. In Rotterdam kregen hondenbegeleiders het wapen, in Amersfoort en Zwolle maakten twee basisteams gebruik van de taser.

Dreigen vaak genoeg

Landelijk was in 183 gevallen dreigen met het wapen voldoende om verdachten tot bedaren te brengen.

Bij 119 incidenten is het stroomstootwapen daadwerkelijk gebruikt: 65 keer werd het wapen op afstand afgevuurd en in 54 gevallen werd het apparaat rechtstreeks op de huid van de verdachte gezet, de zogenaamde stunmodus, om een stroomstoot uit te delen.

Vaakst in Rotterdam

Bij het incident in Noord-Nederland was er sprake van afvuren, waarbij er op afstand stroomdraden worden gericht op de verdachte.

In de andere politieregio's werd veel vaker gebruik gemaakt van de taser: in Amersfoort werd het wapen acht keer afgevuurd of op het lichaam gehouden, in Zwolle gebeurde dat zestien keer en in Rotterdam 94 keer.

'Dit grote verschil valt te verklaren doordat in Rotterdam een team hondengeleiders meedeed aan de proef. Dergelijke teams worden ingezet als situaties uit de hand dreigen te lopen, bijvoorbeeld bij voetbalrellen of tijdens de jaarwisseling', zegt politiewoordvoerder Helma Huizing. Daarnaast speelt mee dat het arrestatieteam in Noord-Nederland zich pas eind juni aansloot bij de proef.

Evaluatie

De cijfers uit de proefperiode, die vorig jaar februari begon, worden meegenomen in een evaluatie van de Politieacademie. Die is voor de zomer gereed, waarna het aan de politiek is om te besluiten of het stroomstootwapen definitief wordt toegevoegd aan de politie-uitrusting.

In de vier politieregio's waar het wapen werd uitgeprobeerd, mogen de agenten het tot dat moment in elk geval blijven gebruiken.



Letsel valt mee

Met het letsel na gebruik van het stroomstootwapen valt het volgens de politie wel mee. Verdachten, die na toepassing vrijwel allemaal werden onderzocht, liepen alleen twee wondjes op. Die ontstaan als met het wapen stroomdraden op de verzetpleger worden afgevuurd.

Slechts in één geval waren de gevolgen ernstiger, omdat een verdachte de controle over zijn spieren verloor en ten val kwam.



Tussen wapenstok en vuurwapen

Het stroomstootwapen wordt uitgeprobeerd door de politie om het gat te dichten tussen het gebruik van wapenstok of pepperspray en zwaardere geweldsmiddelen, zoals een vuurwapen.

Volgens plaatsvervangend politiechef Willem Woelders, voorzitter van de stuurgroep stroomstootwapen, zijn agenten enthousiast over de toepassing. Als ze de taser niet hadden, zouden ze eerder naar andere geweldsmiddelen moeten grijpen.

'Met het stroomstootwapen kun je op een relatief eenvoudige manier mensen onder controle brengen, met een kleine kans op letsel. Andere geweldsmiddelen, zoals een hond, fors fysiek geweld of een vuurwapen, leveren meestal veel meer en ernstiger verwondingen op', aldus Woelders.