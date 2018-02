Column: Het zwarte schaap

Wat zouden we graag de maidenspeech horen, in de gemeenteraad van Pekela, van een man die midden in de samenleving staat. Die aspirant-lid is van een motorclub, die naar verluidt gezellige toertochtjes organiseert en leuke dingen doet met gehandicapte kinderen.

Zo'n speech gewaagt natuurlijk van 'gas geven', 'de boel ontkoppelen', 'de rem eraf' en 'snel schakelen'. Waarbij we uiteraard niet uit de bocht mogen vliegen en tijdig moeten voorsorteren. Het idioom dus dat tot gaapverwekkens toe gebezigd wordt in vergaderingen, ook door raadsleden met een aquariumhobby. Alleen, uit de mond van een gekwalificeerde motorrijder klinkt het tenminste doorlééfd. Je hoort meteen: hier is een politicus aan het woord die meent wat hij zegt. Met een beetje geluk citeert hij ook nog uit 'Zen and the Art of Motorcycle Maintenance' en in elk geval kan hij collegaraadsleden bijpraten over wat er in zijn motorhoekje, daar midden in de samenleving, allemaal speelt.

Het heeft niet zo mogen zijn, want Jan Wekema, kandidaat-raadslid voor de PVV én aspirant-lid van motorclub Black Sheep heeft zich teruggetrokken zodra deze dubbele ambitie via De Telegraaf naar buiten kwam. Hij had blijkbaar geen zin in vragen van sensatiebeluste collega's uit de raad of hij ook wel eens iemand een vinger had afgesneden, kroegbazen had afgeperst of in drugs had gehandeld. Impertinente vragen ook, want MC Black Sheep mag volgens de politie dan een 'outlaw motorcycle gang' zijn, er is nog nooit een lid van die club veroordeeld. De pakweg zestig leden van Black Sheep willen zelfs af van het outlaw-stigma, al moet dat gek genoeg dan wel met behoud van hun outlaw-kenmerken: allemaal flapjes en stickertjes op hun jas met een diepe betekenis. Als je de club moet geloven zijn ze gewone mannen die zich 'o wat zijn we vrij' voor hun plezier in een strak lederen motorpak hullen om daarin een stukkie te gaan rijden. Zwarte schapen in wolfskleren.

De Groningse PVV-voorman Ton van Kesteren betreurt het besluit van Wekema: 'Jammer dat dit de PVV moet overkomen. Wekema is een integere vent die midden in de samenleving staat.' Hij gaat er van uit dat Wekema de naam van de PVV niet nodeloos door het slijk wilde halen. Maar natuurlijk is het net andersom gegaan. Toen de voorzitter van het 'chapter' las dat zijn aspirant-lid ook op de lijst stond van de PVV heeft hij meteen gebeld: 'Zeg Jan, het is van tweeën één: óf je komt op onze clubavonden, óf je gaat als raadslid een potje meeneuzelen met die inteeltpapegaaien. En dan ook nog de PVV, je moest je schamen! Ik kan me op straat niet vertonen met zulke leden. Schrap jezelf maar gauw van die lijst. Morgen hebben we weer een uitje met gehandicapte kinderen en jij moet de Mickey Mouse-oortjes op de helmen verzorgen.'

Wekema is in zijn hart vermoedelijk meer een motorrijder dan een bevlogen politicus. In elk geval heeft hij zich bij het eerste publicitaire zuchtje teruggetrokken, terwijl dat helemaal niet had gehoeven. Niet uit het juiste hout gesneden. Jammer hoor, want zoals de PVV erbij hoort in het politieke spectrum, zo zijn motorclubs, zolang ze niet verboden zijn, een stukje van de samenleving. Een met 'patches' en tattoos uitgedost raadslid, dat dat motorgeluid een beetje verklankt, zou in de raad van Pekela net zo min misstaan als een zwart schaapje in de wei.

Willem van Reijendam