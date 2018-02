Robben wil nog paar jaar door op topniveau

Hoewel Arjen Robben zijn bij Bayern München aflopende contract nog niet heeft verlengd, wil de Nederlandse voetballer nog graag een paar jaar door op topniveau.

'Op dit moment voel ik mij nog steeds erg fit. Ik geloof dat ik nog wel een jaar of twee op het hoogste niveau kan spelen. Dat is mijn doel', zegt Robben op de Duitse website Sportbuzzer.de.



Hoeness

Hij maakt zich niet druk over zijn toekomst bij Bayern München. 'Ik heb zo'n open en eerlijke communicatie met alle verantwoordelijken hier. Ik heb geen reden om mij zorgen te maken. De club heeft een plan. Aan de hand daarvan moeten de club en ik beslissen of en hoe het samen verder gaat.' Voorzitter Uli Hoeness liet eerder weten dat de club in april of mei een beslissing neemt over het aanblijven van Robben.



Doha

De Groninger zou zich ook kunnen voorstellen dat hij na zijn loopbaan op topniveau nog in de Verenigde Staten, China of Doha gaat voetballen. 'Thuis aan de keukentafel hebben we het daar wel eens over met mijn familie of met mijn vrienden.'