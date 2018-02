In Noord- en Oost-Groningen werkt het kleinste aantal mensen

Het aantal mensen tussen de 15 en 75 jaar met een betaalde baan is in de regio's Oost-Groningen en Delfzijl en omgeving het laagst van heel Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over afgelopen jaar.

In Oost-Groningen is 61,7 procent van de inwoners aan het werk. In de regio Delfzijl is dat 62 procent. In de rest van de provincie Groningen bedraagt de gemiddelde arbeidsparticipatie 64,5 procent.



Ten Boer

Uitgesplitst naar gemeenten scoort Ten Boer het best: daar heeft 69 procent van de inwoners een betaalde baan, op de voet gevolgd door Grootegast (68,9 procent).

In de gemeente Bellingwedde - sinds 1 januari opgegaan in de gemeente Westerwolde - is de arbeidsdeelname met 58,2 procent het laagst.



Relatief veel ouderen

Volgens het CBS hangt de lage arbeidsparticipatie niet alleen samen met de economische situatie in Noord- en Oost-Groningen, maar kennen de regio's ook een relatief groot aandeel 65-plussers.

Landelijke cijfers

In heel Nederland had vorig jaar 66,7 procent van de mensen tussen 15 en 75 jaar een baan, aldus het CBS.

De regio met de laagste arbeidsdeelname is al jaren Zuid-Limburg, waar vorig jaar 61,1 procent betaald werk had. Ook Zeeuws-Vlaanderen (62,6 procent) en Zuidoost-Drenthe (62,3 procent) scoren slecht.