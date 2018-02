Politieke partijen Delfzijl plakken samen posters

De politieke partijen die op 21 maart 2018 meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Delfzijl hebben zaterdag gezamenlijk de campagneposters op de verkiezingsborden geplakt.

De twaalf politieke partijen verzamelden zich bij de locatie van de Delfzijlster Gemeentewerken. Daar worden in een overdekte loods de borden beplakt.

'De romantiek van vroeger is wel een beetje verdwenen', zegt Jan Ottens van de Seniorenpartij. Ottens doelt op de tijd dat vrijwilligers van de partijen in weer en wind met een emmertje lijm en een ladder op pad gingen.

Aftrap

De actie zaterdag vormt feitelijk de aftrap van de verkiezingscampagne. 'De bedoeling is om in saamhorigheid te starten', staat in een verklaring van de gemeente Delfzijl. Door samen te plakken kunnen de politieke partijen hun vrijwilligers bovendien efficiënt inzetten. Andere voordelen zijn dat posters netjes naast elkaar worden geplakt.

Oudere stemmers

De poster van de Seniorenpartij is wel iets groter dan van de meeste andere partijen. 'Daar hebben we toestemming voor gevraagd', zegt Jan Ottens. 'We hebben veel oudere stemmers en die moeten onze boodschap wel kunnen lezen', lacht Ottens.

De beplakte borden worden door de medewerkers van gemeentewerken op ongeveer twintig locaties in de gemeente geplaatst.