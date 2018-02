Expositie Silent Punk verwijst naar de strokartontijd in de Veenkoloniën

Binnenkort wordt-ie geopend: de expositie Silent Punk in het Veenkoloniaal Museum in Veendam. Met een herbeleving van de oude Stirling-motoren wordt verwezen naar de strokartontijd in de Veenkoloniën.

Museumdirecteur Hendrik Hachmer is trots. Hij is erin geslaagd om de collectie machines van Jos de Vink uit Bovensmilde naar het Veenkoloniaal Museum te halen.

De Vink exposeerde met zijn varianten op de Stirlingmotor eerder in Oxford, Berlijn en in Japan, maar kreeg in Nederland geen voet aan de bodem. Tot Hachmer zijn kans greep: de 50 zelfgebouwde technische machines staan vanaf 25 februari in het Veenkoloniaal Museum.

Dominee

'Dit is een fantasie-Stirlingmotor', legt Hachmer uit. 'Stirling was een dominee in Engeland die de heteluchtmotor heeft uitgevonden. Dat betekent dat hij een motor ontwikkelde die draaide op restwarmte.'

Volgens Hachmer is er een goede kans dat deze Stirlingmotor dienst deed in de Veenkoloniën. 'De stoommachine speelde een belangrijke rol voor het bedrijfsleven in de Veenkoloniën in de 19e eeuw. Zij deed dienst in de strokartonindustrie. Vermoedelijk hebben er toen ook varianten op Stirling-motoren gedraaid, die de restwarmte van deze stoommachines hergebruikten.'

Knipoog

De expositie Silent Punk verwijst met een knipoog naar die tijd en laat ook delen van het Victoriaanse tijdperk zien. Volgens Hendrik Hachmer is er ook een relatie met de moderne tijd. 'Je ziet in Duitsland en Engeland moderne beweging onder de naam Steam Punk ontstaan. Oud materiaal wordt getransformeerd in een nieuwe wereld. In Nederland is deze beweging nog onbekend. Wij willen deze laten zien via de expositie Silent Punk.'

De expositie wordt geopend op zondag 25 februari en is te zien tot en met 6 mei.