Norwegian Bliss niet langer in het dok maar aan de kade in Papenburg

In amper een paar uur tijd is zaterdagmorgen in het Duitse Papenburg het cruiseschip Norwegian Bliss uit het dok van de Meyer Werft gevaren en aan de kade van de haven bevestigd.

Het manoeuvreren verliep probleemloos, mede vanwege de prima weersomstandigheden. Met assistentie van enkele sleepvoertuigen werd het ruim driehonderd meter lange schip uit het dok gesleept. Het schip werd in amper zestien maanden gebouwd.

Aan boord, moeten er weliswaar nog veel werkzaamheden worden uitgevoerd, maar de grootste klus is achter de rug. Zaterdag of zondag wordt de schoorsteen op het schip geplaatst.



Eemshaven

Volgende maand komt het schip in de Eemshaven aan. Daar wordt ze verder afgewerkt. Nog voor de overtocht over de rivier de Ems komen 1600 bemanningsleden aan boord. Het is de bedoeling dat het schip op 19 april in Bremerhaven officieel wordt overgedragen aan rederij Norwegian Cruise Line.

De Norwegian Bliss is 334 meter lang, 41,4 meter breed. Het schip telt 2.034 cabines en biedt plaats aan 3.998 passagiers. Aan boord is de kartbaan een topattractie. Het schip gaat met name varen in Alaska.