Autobrand zet schuur in Warffum vol met rook (Foto: De Vries Media)

In een schuur aan de Hoofdstraat in Warffum heeft zaterdagmiddag een auto vlam gevat. Hoe dat kon gebeuren, is nog onduidelijk. Door snel ingrijpen van de brandweer kon erger worden voorkomen.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Het is nog niet bekend hoe groot de schade aan de auto is. De brandweer heeft de schuur geventileerd Een auto die langs de Hoofdstraat geparkeerd stond moet tijdelijk zijn spiegel missen. Tijdens het aanrijden reed één van de brandweervoertuigen deze er per abuis af.