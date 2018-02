Deel dit artikel:











Ronald in de kleedkamer bij Georgina Verbaan (Foto: Petra Mulder / Expeditie Grunnen)

Wat gespannen staat presentator Ronald Niemeijer van het programma Expeditie Grunnen zaterdagmiddag te wachten in de hal van de Oosterpoort in Groningen. Over een kwartier mag hij actrice en presentatrice Georgina Verbaan ontmoeten die in Groningen is voor het familieconcert Doornroosje.

Kleedkamer De deur van de kleedkamer gaat open en een vrolijke Georgina geeft Ronald de hand. De ruimte is zo klein dat er eerst wat meubelstukken verplaatst moeten worden voordat Ronald en Georgina goed op camera staan. 'Over drie kwartier speel ik samen met het Noord Nederlands Orkest (NNO) het familieconcert Doornroosje', vertelt ze. 'Ik vertel het verhaal van het beroemde sprookje en het NNO versterkt het met muziek.' Ze laat haar kostuum zien dat achter haar aan de kapstok hangt. 'De jurk is eigenlijk te groot en ik kan erover struikelen, maar het ziet er wel mooi uit op het toneel.' Goed doel De opbrengst van het concert in Groningen gaat naar de stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis. De stichting streeft er naar om samen met haar donateurs het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken door in te springen op behoeften van ouder en kind. 'Het bestaat helaas dat kinderen ziek zijn', zegt Verbaan. 'Daarom is dit een mooi initiatief.' Na afloop Na tien minuten loopt het team van Expeditie Grunnen weer naar buiten. 'Ik had haar véél groter verwacht', zegt Ronald. 'Maar wat een vriendelijke meid!'