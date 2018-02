Expeditie Grunnen ziet levensgrote knikkerbaan

Het team van Expeditie Grunnen heeft zaterdag actrice en presentatrice Georgina Verbaan ontmoet in de Oosterpoort in Groningen. Zij speelt daar in het familieconcert Doornroosje. De opbrengst van het concert gaat naar de stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis.

Ook ging het team langs bij Academie van Bouwkunst van de Hanzehogeschool Groningen. Daar werd een levensgrote knikkerbaan gebouwd. Een feest voor jong en oud!

Ook in Expeditie Grunnen:

- Bloemsierkunst Groeneveld in Haren gaat met pensioen

- Jongen fietst zonder zadel

- Houthakkers in Thesinge

- Eemstuin in Uithuizermeeden

- Levensgrote knikkerbaan in Groningen

- En nog veel meer!

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!