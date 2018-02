Marlene Bakker wint Bosklopperbokaal

Wat Aans ging naar huis met de Be Wever publieksprijs (Foto: Reinder Smith / RTV Noord)

Marlene Bakker is de winnaar van de Bosklopperbokaal 2017 met Waarkhanden.

Haar nummer werd in Theater van Beresteyn in Veendam door de jury uitgeroepen tot het beste Groningstalige lied van het afgelopen jaar. De 'Bosklopperbokaal' is een initiatief van zanger Bert Hadders en theater van Beresteyn.

De bokaal en en een bijbehorend geldbedrag van 1.000,- Euro gaan naar het beste Groningstalige nummer van het afgelopen jaar dat op een of andere manier, Cd, plaat of Spotify, openbaar is gemaakt.

Wat Aans ging naar huis met de Bé Wever publieksprijs ter waarde van 250,- euro voor het lied Sjomp!. Deze winnaar werd gekozen door de luisteraars van Radio Noord die in grote getale hebben gestemd via de website van Noord.