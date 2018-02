Oude verpleegstersflat RKZ binnenkort tegen de vlakte

Na bijna zestig jaar breekt het einde aan voor de verpleegstersflat van het voormalige Rooms Katholiek Ziekenhuis (RKZ) in de stad Groningen.

Binnenkort gaan de slopers aan de slag om het gebouw aan de Van Houtenlaan in de Stad-Groningse wijk Helpman met de grond gelijk te maken. Woningcorporatie Nijestee gaat op de plek van de flat een nieuw complex bouwen met veertig driekamer-appartementen.

Grauwe betonnen uiterlijk

De flat werd in 1960 in gebruik genomen om de verpleegsters van het RKZ onderdak te bieden. In de flat van acht etages zaten 150 kleine appartementen van negen vierkante meter Sinds die tijd is er nauwelijks iets veranderd aan het grauwe betonnen uiterlijk van de flat, die jarenlang het aangezicht van de wijk bepaalde.

In 1979 verhuisde het RKZ naar een nieuwe locatie aan de Van Swietenlaan en fuseerde later met het Diaconessenziekenhuis tot het 'Martiniziekenhuis'.

Kraakpand

Het oude-RKZ complex werd gekraakt en was lange tijd het grootste kraakpand van Nederland. Het zusterhuis was toen nog in gebruik en werd niet gekraakt. Maar uit voorzorg werd de ondergrondse tunnel die de verbinding vormde met het ziekenhuis afgesloten met een houten wandje 'want je weet maar nooit hoe verleidelijk wederzijdse bezoekjes kunnen zijn', verklaarde de technisch medewerker Van Woerkom van het RKZ destijds in het Nieuwsblad van het Noorden.

De verpleegstersflat was de laatste jaren in gebruik als huisvesting voor buitenlandse studenten en daarvoor als asielzoekerscentrum dat vaak in opspraak was omdat de bewoners veel overlast veroorzaakten in de buurt. De laatste buitenlandse studenten zijn de afgelopen weken verhuisd en nu wordt het pand beheerd door een aantal 'anti-kraakwachten'