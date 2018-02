Deel dit artikel:











Advocaat Spong: getuigen horen in beschadigde huizen (Foto: ANP)

De rechter-commissaris zou gedupeerden van de aardbevingen in onze provincie als getuigen moeten horen in hun door scheuren beschadigde woningen. Die suggestie deed advocaat Gerard Spong bij het gerechtshof in Assen.

'Het misdrijf moet worden onderzocht op de plaats waar dat zich heeft voorgedaan, namelijk in de getroffen woningen', zegt Spong tegen het ANP. De advocaat legde zijn voorstel afgelopen week op tafel tijdens een bijeenkomst, waar volgens hem ook advocaten van de NAM en vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie aanwezig waren. Het gerechtshof oordeelde eerder dat de NAM strafrechtelijk vervolgd moet worden, na klachten van de Groninger Bodem Beweging (GBB) en individuele klagers. Volgens het hof zijn er aanwijzingen dat de NAM zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van wetsartikelen, zoals het beschadigen van woningen met het gevaar voor levens. Lees ook: - NAM: miljarden beschikbaar voor schade

