Stoot Van Klinken is goed voor zilver

Jorinde van Klinken is zaterdag tweede geworden op het onderdeel kogelstoten bij de NK Indoor Atletiek in Apeldoorn. De talentvolle atlete van Groningen Atletiek kwam tot een afstand van 16 meter en 43 centimeter.

Tweede poging cruciaal

Dat deed ze in haar tweede poging. De andere vijf waren ongeldig. Ze had niet eens zo'n goed gevoel toen ze de kogel losliet. 'Het was een worp waarin ik slechts 50 procent kracht gebruikte. Dan denk ik wel van wat is mijn basis hoog. Als ik de kogel vol geraakt had, was er wellicht een dik PR uitgerold.' zei Van Klinken.

Codrington buiten podium

Giovanni Codrington viel net buiten de prijzen op de 60 meter. Hij finishte met 6.76 als vierde. De top drie had allemaal dezelfde tijd. De fotofinish gaf uitsluitsel. Christopher Garcia won in 6.70.

Niet helemaal fit

Codrington was niet helemaal fit. Hij is nog herstellende van een lichte hamstringblessure. 'Ik probeerde dat in de series te vergeten en in de halve finale ging het al beter. In de finale wilde ik een medaille halen, maar dat zat er helaas niet in.' vertelde de sprinter van Groningen Atletiek.