Jong FC Groningen laat ASWH kansloos

Cas Faber maakt tien minuten voor tijd zijn debuut in FC Groningen onder 23 (Foto: RTVNoord/Machiel Akkerman)

FC Groningen onder 23 had zaterdagmiddag geen moeite met ASWH. De ploeg van coach Alfons won op sportpark Corpus den Hoorn met 5-0 van de ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht. Uriel Antuna was de uitblinker aan de kant van de thuisploeg.

Antuna belangrijk

De Mexicaan was belangrijk bij de openingstreffer, dwong daarna een strafschop af en scoorde zelf de 4-0. De groen-witten blijven op de vierde plaats staan in de derde divisie met 36 punten uit twintig wedstrijden.

Openingstreffer

Na een klein kwartier spelen opende Kasper Oldenburger de score voor FC Groningen. Antuna kwam door met een individuele actie die nog werd gekeerd door de keeper van ASWH Stef Doedée. In de rebound tikte Oldenburger de bal in het lege doel.

Verdubbeling score

Tien minuten voor de pauze verdubbelde de thuisploeg de score. Antuna kwam dreigend in het strafschopgebied en werd licht getoucheerd door doelman Doedée. De scheidsrechter wees naar de stip, aanvoerder Michael Breij schoot dit buitenkansje zuiver binnen.

Doelpunten Donald en Ploem

Toen spits Joël Donald in de 51e minuut de 3-0 maakte met een geplaatst diagonaal schot was de wedstrijd beslist. Antuna, na dik een uur spelen, en Marijn Ploem twintig minuten voor tijd bepaalden de eindstand op 5-0. Tien minuten voor tijd maakte Cas Faber, de zoon van trainer Ernest Faber, zijn debuut in dit elftal.

'Antuna energiek'

Coach Arts ziet dat Antuna progressie boekt. 'Hij speelt altijd met energie, entousiasme en plezier,' aldus Arts. 'Het was voor hem een hele overstap. Van Mexico via Engeland nu bij FC Groningen. Ik werk heel graag met hem, hij is heel erg gretig.'

Lees ook:

- Jong FC Groningen laat het liggen tegen VVOG