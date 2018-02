Deel dit artikel:











FC Groningen in gesprek met topamateur Moreira Ahmad Mendes Moreira, hier derde van rechts, staat in de belangstelling van FC Groningen (Foto: Fox Sports)

FC Groningen is met Ahmad Mendes Moreira in gesprek om hem naar de club te halen. De nieuwe trainer van de FC, Danny Buijs is nu coach van Kozakken Boys en neemt zijn huidige sterspeler graag mee.

Gesprekken gaande Dat zegt Buijs zaterdag voor de camera's van Fox Sports na de met 4-2 gewonnen wedstrijd tegen HHC Hardenberg. Technisch manager Ron Jans heeft bevestigd dat er gesprekken gaande zijn over Moreira, maar dat er nog niks zeker is. Alles voor doen 'We hebben een paar jongens die het in zich hebben om die stap te maken, daar alles voordoen,' vertelt Buijs. 'Als Ron Jans advies vraagt zou ik zeggen dat ik Moreira er graag bij zou hebben. Ik zou een gok aandurven met deze speler. Deze jongen wil dolgraag voor een BVO spelen, daar kun je je eigenlijk geen buil aan vallen,' lacht Buijs. Reactie Moreira Moreira zelf houdt zich in een korte reactie op de vlakte. 'Er is nog niks definitief, er zijn wel gesprekken gaande met FC Groningen.'